لبنان

في هذا الموعد يعود اللبنانيون العالقون في سوريا

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:56
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 أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه "إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس "كورونا" ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تعلن المديرية السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان، عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 03/03/2021، إعتبارا من الساعة 9:00 ولغاية 18:00، شرط حيازتهم على فحص "PCR" نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص "PCR" على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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