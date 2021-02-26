قرار لصالح طلاب الجامعة الاميركية في بيروت.. هذا مضمونه

ذكر موقع "الجديد" أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد تستجيب لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وفقا لسعر الصرف الرسمي (1520 ل.ل) وتوقف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20 شباط 2021 القاضي بفصلهم في 3 آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال للطلاب لمراجعة محكمة الأساس".