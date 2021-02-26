لبنان

قرار لصالح طلاب الجامعة الاميركية في بيروت.. هذا مضمونه

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:56
A-
A+
Doc-P-797664-637499523063726279.jpg
Doc-P-797664-637499523063726279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الجديد" أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد تستجيب لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وفقا لسعر الصرف الرسمي (1520 ل.ل) وتوقف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20 شباط 2021 القاضي بفصلهم في 3 آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال للطلاب لمراجعة محكمة الأساس".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:11 | 2021-02-26
19:06 | 2021-02-26
18:43 | 2021-02-26
18:38 | 2021-02-26
18:19 | 2021-02-26
18:14 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website