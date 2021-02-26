لبنان

اللواء عثمان ودل كول بحثا في تعزيز التعاون

Lebanon 24
26-02-2021 | 16:11
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول Stefano Del Col، في زيارة تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى الأمن الداخلي واليونيفيل. كما تم عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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