اللواء عثمان ودل كول بحثا في تعزيز التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول Stefano Del Col، في زيارة تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى الأمن الداخلي واليونيفيل. كما تم عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.