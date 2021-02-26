لبنان

فهمي يستنكر جريمة برج البراجنة: مدانة مهما كلنت دوافعها

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:57
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات التالي:

استنكر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي جريمة قتل العنصر في شرطة بلدية برج البراجنة علاء إبراهيم.

وشدد فهمي اثر اتصال تلقاه من النائب علي عمار، على ان هكذا جريمة مهما كانت دوافعها مدانة، خصوصا بحق عنصر بلدي يسهر كزملائه في كافة البلدات اللبنانية على أمن منطقتهم وأهلها.
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