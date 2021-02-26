لبنان

إضراب تحذيري لمتعهدي الشحن في مرفأ بيروت

Lebanon 24
26-02-2021 | 16:33
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نفذ متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت اضرابا تحذيريا، احتجاجا على احتساب اتعابهم على سعر 1500 ليرة، وتوقفت عمليات شحن وتفريغ البواخر باستثناء محطة المستوعبات.

وظهرا، قال رئيس تجمع المتعهدين جوزف عواد: "الاضراب اليوم تحذيري فقط، افساحا في المجال امام الاتصالات الجارية لتحقيق مطالب المتعهدين الذين يتحملون اعباء مالية كبيرة بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الكلفة التشغيلية والصيانة التي ندفعها على سعر دولار السوق السوداء، اي 9500 ليرة ما يوازي ستة اضعاف ما نتقاضاه".

وأعلن أن "التجمع تلقى اتصالا من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار الذي حدد الاثنين المقبل موعدا للقاء التجمع والبحث في المطالب المطروحة، كما تلقى اتصالات من الوكلاء البحريين والتجار ومستوردي القمح أيدوا تحرك المتعهدين"، وقال عواد: "لمسنا تجاوبا من ادارة المرفأ التي تستكمل درس هذا المطلب مع وزارة الاشغال العامة والنقل وتفهما من الاجهزة الامنية العاملة فيه".

أضاف: "الاضراب ليس هدف المتعهدين انما الواقع الصعب الذي يمرون فيه حتم عليهم التحرك للمطالبة بتعديل أتعابهم وفقا للكلفة الحقيقية التي يتحملونها من اجل المحافظة على استمرار عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية".

وأعلن ان "تنفيذ الاضراب المفتوح المحدد يوم الاثنين 8 آذار المقبل، يبقى رهنا بنتائج الاتصالات الجارية وفي ضوئها يحدد مصيره".
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