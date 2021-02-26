أبو الحسن: عدم ترشيد الدعم جريمة كبرى ومطلوب موقف حاسم من الجميع!

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "‏هناك توجه لدى العهد ولدى رئيس حكومة تصريف الأعمال بعدم ترشيد الدعم لأنهم لا يجرؤون، هذه جريمة كبرى ترتب مسؤوليةً على كل الكتل والقوى السياسية والهيئات النقابية، المطلوب الآن موقف حاسم من الجميع، فليتحول الدعم من السلع الى الأسر بالتزامن مع دعم القطاع الصحي الذي بدأ يعاني وينازع!".