لبنان

دياب يؤكد لوفد أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وقوفه الى جانب الطلاب

Lebanon 24
26-02-2021 | 17:27
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفدا من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم: دلال الأخرس، رياض خوري، ربيع كنج، نايف غيث وأسعد ضاهر، في حضور المستشار حسين قعفراني.

وجرى البحث في تطبيق قانون الدولار الطالبي 193 وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج. وأكد دياب للأهالي "الوقوف إلى جانب الطلاب الذين يشكلون ثروة البلد في المستقبل".
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