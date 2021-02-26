جهاز الاعلام في الكتائب : الحزب غير معني بانتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية

صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:طالعتنا بعض وسائل الإعلام بتحليلات حول انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية ونتائجها، حيث تم زج إسم حزب الكتائب اللبنانية بتحالفات لا تمت للواقع بصلة.وإذ يهنئ حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ بيار جلخ على فوزه، يؤكد في نفس الإطار أنه لم يكن معني بهذه الانتخابات الرياضية، وأن هذا الفوز جاء نتيجة موقع الجلخ المستقل، ونجاحه على رأس اتحاد الرماية، ونجاح هذا الاتحاد على الصعيد الأولمبي، ما منحه ثقة الاتحادات المعنية بهذا الاستحقاق الديمقراطي الرياضي بعيدا عن أي حسابات سياسية.