الاستعدادات اكتملت في بكركي ليوم الغد (صور)

إكتملت التحضيرات والاستعدادات في الصرح البطريركي في بكركي، للقاء الشعبي الوطني غداً تأييدا لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. واليكم مجموعة من صور التحضيرات في باحة الصرح، وقد أتخذت في الإعتبار مسألة التباعد الإجتماعي، إذ وضعت الكراسي بشكل متباعد بقدر المترين بين كرسي وآخر.