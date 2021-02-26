لبنان

بعد تأديته صلاة الجمعة بمسجد الصديق.. هذه حقيقة استدعاء الشيخ سالم الرافعي

Lebanon 24
26-02-2021 | 19:11
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يشير إلى أنه تم استدعاء الشيخ سالم الرافعي إلى مخفر ضهر العين بسبب مشاركته في صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد الصديق.
 
وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، قال الرافعي أنّ "مخفر ضهر العين اتصل به وأخبره أن جلسته في المحكمة العسكرية قد جرى تحديد موعدها بتاريخ 4 آذار".
 
 
يُشار إلى أنه تم تأجيل الجلسة مرات عدّة وذلك لأسباب صحيّة.
 
 
 
 
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