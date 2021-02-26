بعد تأديته صلاة الجمعة بمسجد الصديق.. هذه حقيقة استدعاء الشيخ سالم الرافعي

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يشير إلى أنه تم استدعاء الشيخ سالم الرافعي إلى مخفر ضهر العين بسبب مشاركته في صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد الصديق.

وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، قال الرافعي أنّ " مخفر ضهر العين اتصل به وأخبره أن جلسته في المحكمة العسكرية قد جرى تحديد موعدها بتاريخ 4 آذار".