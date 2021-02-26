لبنان

قرار قضائي بشأن أقساط الجامعة الأميركية في بيروت.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
26-02-2021 | 19:26
A-
A+
Doc-P-797712-637499645180382135.jpg
Doc-P-797712-637499645180382135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا معجلا حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل).

وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع.

وطلبت القاضية عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الإداري المشار اليه، وإلزام الجامعة بمضمون القرار الحاضر كتدبير موقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ل.ل عند المخالفة، وذلك إفساحا في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:52 | 2021-02-26
21:09 | 2021-02-26
20:58 | 2021-02-26
20:32 | 2021-02-26
20:21 | 2021-02-26
20:15 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website