لبنان

اجتماع لجنة كورونا برئاسة دياب ناقش تحضيرات المرحلة 3 من إعادة فتح البلد

Lebanon 24
26-02-2021 | 20:21
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، ضم الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان، وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وحسين قعفراني وبترا خوري.

وناقشت اللجنة الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد.
 
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