لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات: لانتظار نتائج التحقيق بحادثة وفاة أحد المصابين بـ"كورونا"

Lebanon 24
26-02-2021 | 20:32
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صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان البيان الآتي: "عمدت إحدى محطات التلفزة إلى تسليط الضوء مجددا من وجهة نظر شخصية على حادثة وفاة أحد مصابي وباء كورونا بعد تلقيه العلاج اللازم ونقله من مستشفى ومركز بلفو الطبي، علما أن وزارة الصحة قد أجرت تحقيقا فوريا حول هذه القضية وأحالتها بدورها على نقابة الأطباء التي سوف تصدر قرارها بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.

إن نقابة المستشفيات مع قناعتها التامة بعدم وجود أي تقصير سواء من قبل المستشفى أو أي خطأ طبي مرتكب من قبل الطبيب، تشدد على وجوب انتظار نتائج التحقيق الجاري أمام المراجع المختصة لتحديد المسؤوليات وإنصاف الحق بعيدا عن أي تسرع في النيل من سمعة الأفراد من أطباء وممرضين وممرضات وتشويه سمعة المستشفيات، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، حيث هناك استنفار كامل في القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء القاتل، رغم الصعوبات المتنامية، وتجدد تمنيها على الإعلام الذي لها ملء الثقة بحكمته، بالتسلح بالموضوعية وعدم الإنجرار وراء الأخبار المغلوطة المسيئة بحق الجميع".
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