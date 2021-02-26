سيارة تفتحم متجراً للحلويات في طرابلس (صورة)

اصطدمت سيارة رباعية الدفع بواجهة محل حلويات الحداد في منطقة ابي سمراء - طرابلس، مما أدى الى تحطم الواجهة الزجاجية الرئيسية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.