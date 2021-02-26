لبنان

سيارة تفتحم متجراً للحلويات في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
26-02-2021 | 21:09
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اصطدمت سيارة رباعية الدفع بواجهة محل حلويات الحداد في منطقة ابي سمراء - طرابلس، مما أدى الى تحطم الواجهة الزجاجية الرئيسية.
 
 
ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
 
 
 
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