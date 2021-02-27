مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



ارتفع منسوب التفاؤل الحكومي في الساعات الماضية في أعقاب الزيارة المعلنة للواء عباس ابراهيم لبكركي وزياراته غير المعلنة للمرجعيات المعنية وسرت معلومات عن إمكانية لقاءات مهمة على خط حلحلة عقد التأليف لكن شيئا من ذلك لم يحصل على أرض الواقع حتى الساعة الأمر الذي أخلى الساحة لتفلت الدولار فلامس اليوم العشرة آلاف ليرة ما يؤشر الى تفلت أسعار السلة الغذائية، حتى أن الرغيف قد يصبح عصيا على أفواه الفقراء، إذ لا سقف لتحرك سعر ربطة الخبز بحسب وزير الاقتصاد.



على خط آخر الصرح البطريركي الذي يتهيأ لاستقبال الوفود المؤيدة لمواقف البطريرك الراعي السبت تسلم اليوم نسخة عن الرسالة التي كان وجهها التيار الوطني الحر الى البابا فرنسيس عبر السفارة البابوية في لبنان.



أما الحدث الأبرز اليوم فهو في الإقليم إذ أعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي شن غارات على منشآت في شرق سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وذلك ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وتمثل هذه الضربة أولى خطوات بايدن العملية في الشرق الاوسط ورسالة في غير اتجاه لا سيما عشية العودة إلى الحوار لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.



الرد السوري كان باستخدام الخارجية أشد عبارات الإدانة وتحذيرها من أن تؤدي الضربة إلى تصعيد الوضع في المنطقة.



الضربة العسكرية ترافقت كذلك مع رسالة سياسية لموسكو تمثلت بأعلان بايدن أن واشنطن لن تقبل إطلاقا بضم روسيا العدائي لشبه جزيرة القرم.



البداية من الضربة الجوية في شمال سوريا.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



من قال إن لبنان لا يمكنه المنافسة في غزو الفضاء ومن دون رعاية من الدولة؟.



هو مسبار أخضر صعب في فضاء أسود فالت...دولار (طالع طلعته) وواثق من بلوغ الهدف... لا يلتفت لا إلى أعداد أو عداد ولا لحقائب أوثلث ... يكمل تحليقه صعودا نحو سعر صرف مريخي يتجاوز العشرة آلاف ليرة وهو بات قاب مئتين أو أعلى من أن يستوطن السعر الجديد.



في بورصة التأليف كل الأسهم إلى هبوط في ظل إنقطاع خطوط التواصل المباشرة بين بعبدا وبيت الوسط فيما حضرت العقبات التي تعترض عملية التشكيل خلال لقاء جمع الرئيس المكلف سعد الحريري بالسفير الروسي الكسندر روداكوف قبل أن يسلم الحريري ضيفه رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الروسية.



وبالحديث عن (المراسيل) وبعد رسالة التيار الوطني الحر العابرة للصرح البطريركي نحو حاضرة الفاتيكان وما ولدته من توتر عال رصدت اليوم زيارة إستلحاقية للنائب سيزار ابي خليل إلى بكركي مكلفا من رئيس التيار جبران باسيل لتسليم البطريرك الماروني بشارة الراعي نسخة عن الرسالة التي كان وجهها التيار الى البابا فرنسيس عبر السفارة البابوية لعل زيارة وزير الطاقة الأسبق تعوض



التعتيم الذي فرض حول الرسالة ذاتها خلال زيارة وفد التيار للراعي بالأمس.



إضافة إلى كورونا ... مرض الروماتيزم يسيطر على كل مفاصل البلاد ... فيما العباد تحولوا إلى مياومين ... ينامون على أزمة ويصحون على أخرى من الكهرباء إلى الأسعار والمحروقات وسعر ربطة الخبز ووزنها والتسرب النفطي الإسرائيلي وآثاره على صحة الناس وأرزاقها وبحرها.



صحيا وتعليقا على مبادرة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بالقيام بجولة على المرجعيات الروحية لاعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا لرؤساء الطوائف رفض المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إعطاء المرجعيات الدينية اية افضلية في اخذ اللقاح عن سائر المواطنين، مؤكدا ان علماء الدين الشيعة في لبنان سيتلقون اللقاحات في الوقت المحدد لهم وفق الخطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة عبر منصتها الالكترونية.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"



كل الطرق المؤدية الى تشكيل الحكومة مسدودة ، وشاحنات المتصارعين في هذا الشأن من أهل المنظومة تعمل ليل نهار على صب العوائق الكلامية والسياسية بما يدمر أي أمل بإستيلاد حكومة تصنع في لبنان.



والعقول الشريرة المتحكمة بمصير الدولة تعمل جاهدة على اغتيال أي مشروع أو مسعى خارجي للإنقاذ ، ولنا في نسف المبادرة الفرنسية وكل ما تفرع منها أكثر من شاهد ودليل .



ولا يشك إثنان في أن طلائع المساعدة الروسية التي بدأت تلوح في خجل في كواليس القيادات المعنية ستتعرض هي الأخرى لنيران تحبطها في مهدها .



أمام الحل الداخلي المستحيل والحلول الخارجية الممنوعة، لبنان ينهار صحيا وماليا واقتصاديا وأمنيا وقضائيا وديبلوماسيا.



وإذا استراح أهل المنظومة المتحكمة بالبلاد الى هذا الواقع الكارثي وتربعوا على وجع الناس وحجبوا عنهم الماء والدواء والهواء، وفصلوهم وفصلوا لبنان عن الأسرتين العربية والدولية. إلا أن هذه الخطوات الانقلابية البوليسية لم تحبط الأحرار، وها هم يسمعون صوت الراعي وجرس بكركي يناديان على الحرية .



نعم غدا ، تتوجه الرعية الى سيد الصرح، الى خامته الوطنية لا الطائفية ، لتأييد طرحه الداعي الى عقد مؤتمر دولي ، لا لإتباع لبنان بأي محور بل لتحريره من التحالفات الملتبسة والهلالات الأقلوية والأقواس الإقليمية التي لم تأت عليه منذ عام 1990 إلا بالويلات والحروب والخراب .



نعم البطريرك الناطق باسم وجدان لبنان الرسالة والكاتب بحبر الآباء المؤسسين والقارىء في كتابهم، كتاب لبنان الكبير ، سيطلب باسم اللبنانيين الدعم الدولي لتطبيق الطائف المخطوف، بصيغته الأصلية و بكل تفاصيله ومندرجاته ، ولن يطلب اكثر لأنه لا يسعى الى حرب بل يناضل كما سلفه البطريرك صفير، لتعزيز السلم الأهلي وتثبيت دعائم الدولة ..



وللواقفين على الضفة المقابلة لبكركي ، نصيحة : إذا أردتم قطع الطريق على البطريرك وعلى ما يلهج به الناس في سرهم والعلن، أعلنوا الليلة التزامكم الطائف، إهدوا سلاحكم للدولة ، عودوا من جبهات العالم ، وشكلوا حكومة المهمة ، فالتراجع أمام الوطن وللوطن تقدم وانتصار، والتقدم عليه هزيمة وانكسار.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



مع انعدام أي بصيص حكومي الى الآن ، واستنزاف حرب اللقاحات ، تأرجحت الاخبار اليوم بين سعر الرغيف وتعرفة السيرفيس .



اخبار عن رفع لسعر ربطة الخبز، كذبتها وزارة الاقتصاد، وربطتها نقابة اصحاب الافران بما سمته حملة التحريض الاعلامي، لكن استقرار الرغيف لن يكون مضمونا ان بقي حاكم المال حاجبا للدولار المدعوم، كما قال المعنيون، وان بقي الدولار ومحركوه يتلاعبون بالشعب اللبناني ولقمة عيشهم .



اما العيش في العتمة فهو قرار وليس خيارا، وكل المحاولات لم ترق الى مستوى حجم الازمة، فيما اولى خطوات الانقاذ التي لا بد منها قبل فوات الأوان هي الحكومة المحبوسة في غياهب التجاذبات.



على شكلها بقيت كل محاولات تشكيل الحكومة، وحراك سعاة الخير عاد ليتفاعل من دون ان يلقى أي تفاعل من اطراف الحل والربط الى الآن.



اقليميا الى الآن لم يغير الرئيس الاميركي جو بايدن سياسة سلفه دونالد ترامب، وفي محاولة تسليف للاسرائيلي وتوابعه العربية قام الطيران الاميركي بالاعتداء على البوكمال السورية.





خطوة اميركية رفعت مستوى التوتر السياسي ، فكان الاستنكار الروسي والصيني والسوري والايراني للخطوة الاميركية المتهورة، التي تنتهك القوانين والاعراف الدولية. اما وزارة الدفاع العراقية فقد كذبت تصريحات وزير الحرب الأمريكي حول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق قبل تنفيذ الغارات على الأراضي السورية .



على الاراضي اليمنية احتشدت الجموع المليونية في صنعاء وصعدة والحديدة والعديد من المحافظات، رفضا للعدوان واستمرار الحصار. فكانت صرخة يمنية بموازاة الانجازات البطولية التي يحققها الجيش واللجان واهالي القبائل اليمنية في مأرب، بوجه العدوان السعودي الاميركي وادواته المدعومة من تنظيم داعش وأخواته.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



الأنظار والأفكار غدا نحو الصرح البطريركي: أنظار اللبنانيين المؤمنين بوطن حر سيد مستقل، ولو تمايزوا، وأفكار الناس المتطلعين إلى دولة قوية قادرة، تؤمن المساواة وتحفظ الحقوق، ولو تباينوا.



أما أنظار وأفكار بعض الداخل والخارج، ممن يمننون النفس باستعادة الانقسام، والاستثمار في شرخ وهمي، فمصيرها الخيبة، لأن بكركي مقام ديني و‏صرح وطني، وهي موضع احترام جميع اللبنانيين، والبطريرك مار بشاره بطرس الراعي موضع محبة كبيرة في كل لبنان.



ففي المحصلة، إن بكركي لا تنادي إلا بالثوابت الوطنية ولا تعبر إلا عن هواجسها على الكيان وحرصها على وجود لبنان، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال لا التهجم عليها، ولا استغلال مواقفها الوطنية سياسيا من فريق ضد فريق، من جانب جهات معروفة في تاريخها وحاضرها والمستقبل.



وفي انتظار ما سيسفر عنها الغد، يبقى الأمل بوعي وطني يدفع في اتجاه حكومة ميثاقية ودستورية بناء على معايير موحدة من جهة، ونحو حوار وطني شامل يطرح الملفات الخلافية جميعا بنية الحل الوفاقي بين جميع اللبنانيين.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



بين مطلع تموز الماضي وأواخر شباط، مسافة ثمانية أشهر لم تثن البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي عن إطلاق الصرخة تلو الصرخة...

أولى الصرخات كانت في الأحد الأول من تموز حين خاطب الدول الصديقة للإسراع في نجدة لبنان، وتوجه إلى الامم المتحدة لتثبيت استقلال لبنان ووحدته وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان."



على مدى الشهور الثمانية، كانت له ما يقارب الخمس والثلاثين عظة، لم يحد فيها عن هذه الثوابت... قوطع، فلم يتراجع، شوهت مواقفه ولم يتراجع، لا بل ازداد إصراره بعد تفجير المرفأ واستقالة الحكومة، وغرق السلطة في المماحكات، وكأن لا انهيارات على كل المستويات. فهل يكون في بكركي غدا نداء الراعي على غرار "نداء صفير" في أيلول عام 2000؟



"نداء صفير" الذي مر عليه عشرون عاما وخمسة أشهر، استهل بالقول: "بلغ الوضع في لبنان حدا من التأزم، فأصبح من الواجب الجهر بالحقيقة".

كأن التاريخ يعيد نفسه، وبالتأكيد البطريرك الراعي سيجهر بالحقيقة، وهو واظب على الجهر بها، على الأقل، منذ تموز الماضي.



الاستعدادات اكتملت: اكثر من سبعة آلاف كرسي، لاستيعاب الحضور المتنوع، مع احترام التباعد الاجتماعي، وستكون هناك كلمتان: واحدة باسم المجموعات، وكلمة للبطريرك الراعي التي ستركز على الثوابت التاريخية لبكركي. ليس في الكلمة مفاجآت، بل ستكون مستخلصة من المواقف عالية السقف، مذ طالب بالحياد وبتطبيق القرارات الدولية.



حدث بكركي غدا لم يحجب الضوء عن المعاناة (المتمادية) من جراء كورونا، ومن جراء التعاطي الفضائحي مع اللقاحات، إذ إن نزعة الفوضى والخط العسكري وعدم الشفافية بقيت سائدة. وبدل ان يبادر المعنيون بهذه المخالفات إلى التنحي على قاعدة "إذا ابتليتم بالمعاصي ... فتنحوا"، واصلوا تبريراتهم في هروب إلى الأمام، حتى ولو كان إلى الهاوية...



بعد مخالفات الدنيا، حاولوا مخالفات الدين، لتكتمل مخالفاتهم على قاعدة "الدين والدنيا" لكنهم قوبلوا بالصد.



وقبل كورونا، تطور أميركي سعودي بالغ الأهمية، فقد أعلنت وكالة رويترز نقلا عن متحدث في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تراجع "كل" العلاقة بالسعودية، بما في ذلك نوع القدرات التي ستقرر تقديمها للمملكة...





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



اليوم ساحة رياض الصلح وغدا باحة الصرح وما بين حقوق المودعين وحقوق المسيحيين السرفيس إلى خمسة آلاف وربطة الخبز إلى ثلاثة آلاف ليرة ولدى سؤال الوزير الوصي راوول نعمة عن مصير خبزنا الذي ما عاد كفاف يومنا أجاب : إذا كان ميشال حايك يعلم إلى أي هامش ستصل إليه الأسعار فأنا أعلم والشكوى لغير الله مذلة على "بلوانا كشعب في توزير أصناف رفع عنها الذكاء المدعوم وباتت في أمس الحاجة إلى ترشيد في تحمل المسؤوليات.



الأمن الغذائي في مهب الفراغ السياسي والفلتان الأمني هز عصب الثأر فذهب ضحيته شرطي بلدي بمفعول رجعي مدته سنة عن خلاف على موقف سيارة "والدولة السايبة بتعلم الناس الإجرام". وعبر وزير الداخلية والحج علي عمار أخذت الدولة العلم والخبر في جريمة ارتكبها شخص من آل زعيتر استرجع سيادة الثأر اللعينة.



وعلى معركة السيادة بحقوق اللقاح بدأت روائح المحسوبيات من ساحة النجمة ولن تنتهي في ديار العمائم والعباءات الدينية وفي هذا الإطار رفض المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سلوك الخط العسكري وفضل تجرع اللقاح بالدور، في وقت لم يصل فيه هذا الدور إلى كل من هم في صفوف مواجهة الوباء الأمامية وتحديدا الأطباء والمسعفين الذين انضم أربعة منهم اليوم إلى قافلة الوفيات.



وفي وقت احتل لبنان فيه بحسب الإحصاءات آخر درجات السلم بين الدول التي لقحت شعوبها ولم يبق سوى إعلان شهادة زوال لبنان عن خريطة الدول وكل ذلك بفضل حكمة حكام وضعوا البلاد رهينة في موازين المعايير والأثلاث المعطلة وذرائع الدفاع عن الحقوق.



وفي الوقت المستقطع وساطة يقوم بها البطريرك الراعي داخل البيت المسيحي لضمان حقوق التأليف وعدم استئثار الطرف المعطل بالتسميات ويتولى اللواء عباس ابراهيم مهمة التواصل مع حارة حريك لكن خواتيم هذا الحراك مرهونة بأن يغادر حزب الله منطقة الحياد البرتقالي ويرمي عن كاهله تهمة التعطيل.



أسبوع الحج السياسي نحو الصرح يتوج غدا بالحشد الشعبي وما بينهما حراك روسي على مسارين: اتصال هاتفي مع بنشعي أجراه مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية جرى خلاله بحث كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان مع التشديد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة مهمة إنقاذية جديدة برئاسة سعد الحريري.



وفي بيت الوسط سلم الحريري السفير الكسندر روداكوف رسالة إلى نظيره الروسي بعد لقاء تناول مجمل الأوضاع العامة والعقبات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة.



حراك الداخل معطوفا على اهتمام الخارج لم يحرك ساكنا لدى الطرف المعطل ولم يتعلم هذا الطرف لا من نتائج الانتخابات الجامعية ولا النقابية ولا الأولمبية كذلك وربما العبرة تكون في الانتخابات النيابية.



لبنان مأخوذ بهموم حكومة المهمة وأولياء الحل والربط السياسي يعقدون الأمل على ولي الأمر الخارجي، فيما هذا الخارج غير مبال بلبنان وهو يعيد ترتيب أوراقه ويعيد رسم خرائط قوته.



فوزير الخارجية الأميركي يقول إن إدارته تراجع كامل العلاقة بالسعودية بما فيها المشتريات العسكرية ضمانا فقط لأمن المملكة وليس لحروبها، وإن الخارجية الأميركية ستبلغ الكونغرس الإجراءات التي جرى اتخاذها للرد على مقتل الصاحفي السعودي جمال خاشقجي.



وتأتي هذه التصريحات بعيد ساعات من أول ضربة عسكرية أميركية في المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا وبأمر من الرئيس المنتخب جو بايدن كافتتاحية لعهده وفي حسابات الدول العظمى اللاعبة على الأرض فإن ما بعد هذه الضربة لن يكون كما قبلها.