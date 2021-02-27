لبنان

مهمّة وقف التباعد بين مرجعية وحزب

Lebanon 24
27-02-2021 | 00:07
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فهم أن مهمة مسؤول غير مدني، تناولت وقف التباعد بين مرجعية روحية، وحزب فاعل، بعد مواقف متباينة صدرت مؤخراً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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لقاء

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