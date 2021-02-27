عراجي عبر "تويتر": ما يحصل دليل على عدم عدالة توزيع اللقاحات

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر"، وكتب: "البيان الذي صدر اليوم بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي عن أحقية الدول الفقيرة بالحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا للوصول إلى مناعة مجتمعية عالمية، هو دليل على عدم عدالة توزيع اللقاحات، فهناك دول حصلت على كمية أقل بكثير من المطلوب ودول كثيرة لم تحصل على أيّ جرعة حتى الآن".وأضاف: "هذا يدلّ على قلّة التعاطي الإنساني والإخلاقي المتحكمة بالعالم. الحل العلمي والوحيد هو مناعة مجتمعية عالمية للتحكم بالوباء والتخلص منه".