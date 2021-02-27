اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)

بعد أن قام 3 أشخاص بانتحال صفة أمنية واقتحام احد المنازل، اشتبه الأهالي بهؤلاء المسلحين بعد التضارب بينهم وبين الأب وابنه، وقد تم توقيف أحدهم وتسليمه لشعبة المعلومات.