إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)

أقدم المدعو "خ:ر." على إطلاق النار باتجاه سيارة "م.ر." وهو ابن رئيس البلدية الحالي، اليوم وذلك أثناء مروره على طريق عام القرقف - ببنين في عكار من دون وقوع اصابات.وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة .هذا وقد قامت دورية من الجيش اللبناني بمداهمة منزل مطلق النار في القرقف عكار من دون العثور عليه، في حين افادت المصادر ان مطلق النار مطلوب ببلغ بحث وتحري