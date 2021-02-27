لبنان

إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2021 | 01:11
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أقدم المدعو "خ:ر." على إطلاق النار باتجاه سيارة "م.ر." وهو ابن رئيس البلدية الحالي، اليوم وذلك أثناء مروره على طريق عام القرقف - ببنين في عكار من دون وقوع اصابات.

وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة .

هذا وقد قامت دورية من الجيش اللبناني بمداهمة منزل مطلق النار في القرقف عكار من دون العثور عليه، في حين افادت المصادر ان مطلق النار مطلوب ببلغ بحث وتحري
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