الالتفاف حول بكركي يعمّق عزلة العهد

رأت أوساط سياسية عبر صحيفة "العرب" إن "الرئيس ميشال عون يرى في مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إحراجاً لموقفه، فعقد مؤتمر دولي لبحث أوضاع لبنان خلال عهده سيعني بالضرورة إقرارا بفشله كرئيس وعجزه عن إدارة الأزمة في البلد، فضلا عن كونه لا يستطيع تبني موقف مثل هذا في ظل حلفه القائم منذ العام 2006 مع "حزب الله".