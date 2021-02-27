لبنان

لقاحات للحزب

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:25
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بعد ما سمي فضيحة تلقيح عدد من النواب، تسربت اخبار امس عن كمية اخرى من اللقاحات تم تخصيصها من وزير الصحة الى "حزب الله" لتلقيح قياداته العليا، لكن شيئا لم يتأكد في هذا المجال.
المصدر: النهار
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تلقيح

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