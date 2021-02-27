مافيا اللحوم

ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق مرده لا الى غلاء الاسعار عالميا ولا الى نقص الدولار بل الى جشع التجار المتواطئين مع مسؤولين في وزارتي الزراعة والاقتصاد يغطون هذه التجارة ويستفيدون منها.