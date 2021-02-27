لبنان

مافيا اللحوم

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:27
A-
A+
Doc-P-797790-637499981524730636.jpg
Doc-P-797790-637499981524730636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق مرده لا الى غلاء الاسعار عالميا ولا الى نقص الدولار بل الى جشع التجار المتواطئين مع مسؤولين في وزارتي الزراعة والاقتصاد يغطون هذه التجارة ويستفيدون منها.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط.. هل يعني بداية شيء أكبر بكثير؟
lebanon 24
27/02/2021 07:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع التجاري يعود الاثنين... والعين على الأسعار
lebanon 24
27/02/2021 07:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفعت منذ أوائل الـ 2021 بنسبة 40% : أسعار البنزين.. الهدوء ما قبل العاصفة
lebanon 24
27/02/2021 07:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز.. هل زاد سعر "الربطة"؟
lebanon 24
27/02/2021 07:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24

اللحوم

أسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2021-02-27
06:53 | 2021-02-27
06:46 | 2021-02-27
06:37 | 2021-02-27
06:36 | 2021-02-27
06:30 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website