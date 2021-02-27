لبنان

خلاف على عمولة

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:29
A-
A+
Doc-P-797791-637499983083421159.jpg
Doc-P-797791-637499983083421159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال احد النواب ان انفجار العلاقة ما بين ممثل البنك الدولي ومجلس النواب حركه خفض عمولة البنك والكلفة التشغيلية في القرض المخصص لمساعدة العائلات الاكثر حاجة ما يلحق ضررا بمجموعة من المستفيدين.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
امين شري من مجلس النواب: كتلة الوفاء للمقاومة تعلق موقفها من اتفاقية القرض مع البنك الدولي بانتظار اجابات واضحة من الحكومة على الملاحظات المقدمة منها
lebanon 24
27/02/2021 07:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ"الجديد": مشروع قانون قرض البنك الدولي المتعلق بالأسر الفقيرة كان يجب أن يمرّ عبر الحكومة لأنّ إحالته لمجلس النواب قبل الحكومة شكّل سابقة لم يكن يجب أن تحدث
lebanon 24
27/02/2021 07:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يحدد الاثنين 8 آذار القادم موعدا لعقد جلسة في مدينة سرت لمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة
lebanon 24
27/02/2021 07:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري لـ طوني خليفة: أطمئن اللبنانيين أنه لن يكون هناك اي إجراءات تجاه حملة التلقيح وممثل البنك الدولي في الشرق الأوسط اجتمع بوزارة الصحة اليوم واتفقا على خطوط عريضة
lebanon 24
27/02/2021 07:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك الدولي

مجلس النواب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2021-02-27
06:53 | 2021-02-27
06:46 | 2021-02-27
06:37 | 2021-02-27
06:36 | 2021-02-27
06:30 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website