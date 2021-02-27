خلاف على عمولة

قال احد النواب ان انفجار العلاقة ما بين ممثل البنك الدولي ومجلس النواب حركه خفض عمولة البنك والكلفة التشغيلية في القرض المخصص لمساعدة العائلات الاكثر حاجة ما يلحق ضررا بمجموعة من المستفيدين.

