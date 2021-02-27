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لبنان
مكانك راوح
Lebanon 24
27-02-2021
|
04:32
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يتروى رئيس حزب مسيحي في إجراء انتخابات رئاسية للمرة الثانية خوفاً من إحداث شرخ في الحزب، وعُلم أنّ الاتصالات مع المعارضين مستمرة ولكن مكانك راوح.
المصدر: النهار
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