لبنان

لا تأليف

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:34
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يؤكد نائب بارز أنّ جولات مرجع حكومي سابق لا تعني أنّ هناك حكومة، بل هو يسعى إلى خلاص لبنان قبل الانهيار الكبير وإلى فضح من يعرقلون تأليف الحكومة.
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المصدر: النهار
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