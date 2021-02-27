يؤكد نائب بارز أنّ جولات مرجع حكومي سابق لا تعني أنّ هناك حكومة، بل هو يسعى إلى خلاص لبنان قبل الانهيار الكبير وإلى فضح من يعرقلون تأليف الحكومة.

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