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لبنان
شكاوى المحامين
Lebanon 24
27-02-2021
|
04:35
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لوحظ في الآونة الأخيرة تعاظم الشكاوى لدى المحامين بسبب إقفال مرفق القضاء وفقدان العشرات منهم مصادر دخلهم.
المصدر: نداء الوطن
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