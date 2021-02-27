لبنان

شكاوى المحامين

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:35
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لوحظ في الآونة الأخيرة تعاظم الشكاوى لدى المحامين بسبب إقفال مرفق القضاء وفقدان العشرات منهم مصادر دخلهم.
المصدر: نداء الوطن
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