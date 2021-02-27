لبنان

تريث في التعويضات

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:39
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وجهت بعض شركات إعادة التأمين في الخارج مراسلات للشركات المحلية تؤكد وجوب التريّث في البت بطلبات التعويض عن أضرار انفجار المرفأ، في ظل ادعاء مكتب الدفاع في نقابة المحامين والمحقق العدلي على إدارة واستثمار مرفأ بيروت كشخص معنوي مسؤول بالمال.
المصدر: نداء الوطن
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