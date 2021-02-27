لبنان

من البلدية الى النيابة

Lebanon 24
27-02-2021 | 04:41
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يحاول رئيس بلدية عكاري، كان محسوباً على "التيار الوطني الحر" واستقال من رئاسة اتحاد بلديات للترشح للإنتخابات النيابية، التقرّب من تيار سياسي آخر من أجل الترشح على لائحته في الإنتخابات المقبلة.
المصدر: نداء الوطن
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