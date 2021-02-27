من البلدية الى النيابة

يحاول رئيس بلدية عكاري، كان محسوباً على "التيار الوطني الحر" واستقال من رئاسة اتحاد بلديات للترشح للإنتخابات النيابية، التقرّب من تيار سياسي آخر من أجل الترشح على لائحته في الإنتخابات المقبلة.