جولة الصباح الاخبارية: العين على بكركي اليوم حشداً وموقفاً... وروسيا تدخل على خط عملية التأليف





واذا كان دعم بكركي في هذين الموقفين والطرحين يشكل العنوان الكبير المباشر للحشد الشعبي المتوقع، فان الإيحاءات والرسائل الأخرى الرديفة التي ستبرز الى جانب الاستفتاء الواسع لبكركي لا تقل أهمية في دلالاتها عن تأييد طرح بكركي حيال المؤتمر الدولي. ومن ابرزها أولا اعلاء تأييد بكركي كمرجعية وطنية في مقابل انهيار الثقة انهياراً غير مسبوق بمرجعيات الحكم والعهد والسلطة بلا استثناء في ظل استفحال الازمات والانهيارات والتعطيل المتمادي لتأليف الحكومة الجديدة.



أما الامر الثاني، بحسب "النهار" يتمثل في الرد الواضح المباشر على الانتقادات والهجمات التي طاولت بكركي من قيادات "ممانعة" في مقدمها "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله في موضوع المؤتمر الدولي حاليا وقبله في موضوع الحياد، الامر الذي ينسحب على بعض المسؤولين الدينيين مثل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي يتفرغ للهجمات على بكركي. الامر الثالث البارز يتصل برسالة بالغة السلبية ضد العهد و"التيار الوطني الحر" الذي سيكون غائبا عن الحشد وتحسب للدلالات التي تمسه بزيارة استباقية لبكركي لم تكف لحجب واقع الاحراج الذي سيعيشه العهد وتياره جراء هذا الحدث ومن خلال تحالفه مع "حزب الله" واعتراف احد أركانه بيار رفول بأن الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" منخرطان في المحور "الممانع" ومن ثم تراجعه امس عن ذلك مبررا ذلك بانه كان "موقفه الشخصي".



وبحسب "اللواء" فان الحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، والذي سيشارك فيه أكثر من 7000 كرسي لاستيعاب الحضور، الذي حرص الا يقتصر على الشخصيات المسيحيين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التباعد وارتداء الكمامة أو الكمامتين، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني، في وقت تحدث فيه متغيرات غير مسبوقة في المشهدين الإقليمي والدولي. لا حدث يعلو اليوم على الحدث في بكركي، حيث اكتملت التحضيرات للحشد الكبير اليوم في ساحة الصرح تأييداً لمواقف سيده من الحياد وضرورة السعي لتدويل الأزمة اللبنانية. الساحة التي تتحضر لاستقبال المتظاهرين، ستسمع كلمة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولن تكون الكلمة التي سيلقيها الراعي أمام الجماهير، حسب معلومات "نداء الوطن"، إلا إستكمالاً للمسار الذي يسلكه منذ تموز الماضي، فهو سيؤكّد على أهمية الحياد وتطبيق الدستور وإنقاذ الدولة وإعادة هيبتها بشتى الوسائل، وسيتوجّه إلى المجتمع الدولي طالباً منه تحمّل مسؤولياته في إنقاذ لبنان بعدما فشل المسؤولون فيه في إنجاز هذه المهمّة.واذا كان دعم بكركي في هذين الموقفين والطرحين يشكل العنوان الكبير المباشر للحشد الشعبي المتوقع، فان الإيحاءات والرسائل الأخرى الرديفة التي ستبرز الى جانب الاستفتاء الواسع لبكركي لا تقل أهمية في دلالاتها عن تأييد طرح بكركي حيال المؤتمر الدولي. ومن ابرزها أولا اعلاء تأييد بكركي كمرجعية وطنية في مقابل انهيار الثقة انهياراً غير مسبوق بمرجعيات الحكم والعهد والسلطة بلا استثناء في ظل استفحال الازمات والانهيارات والتعطيل المتمادي لتأليف الحكومة الجديدة.أما الامر الثاني، بحسب "النهار" يتمثل في الرد الواضح المباشر على الانتقادات والهجمات التي طاولت بكركي من قيادات "ممانعة" في مقدمها "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله في موضوع المؤتمر الدولي حاليا وقبله في موضوع الحياد، الامر الذي ينسحب على بعض المسؤولين الدينيين مثل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي يتفرغ للهجمات على بكركي. الامر الثالث البارز يتصل برسالة بالغة السلبية ضد العهد و"التيار الوطني الحر" الذي سيكون غائبا عن الحشد وتحسب للدلالات التي تمسه بزيارة استباقية لبكركي لم تكف لحجب واقع الاحراج الذي سيعيشه العهد وتياره جراء هذا الحدث ومن خلال تحالفه مع "حزب الله" واعتراف احد أركانه بيار رفول بأن الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" منخرطان في المحور "الممانع" ومن ثم تراجعه امس عن ذلك مبررا ذلك بانه كان "موقفه الشخصي".وبحسب "اللواء" فان الحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، والذي سيشارك فيه أكثر من 7000 كرسي لاستيعاب الحضور، الذي حرص الا يقتصر على الشخصيات المسيحيين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التباعد وارتداء الكمامة أو الكمامتين، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني، في وقت تحدث فيه متغيرات غير مسبوقة في المشهدين الإقليمي والدولي.

أفادت بعض المعلومات ان بكركي تمنّت على من كتبوا كلمة التجمع الحاشد أن تبقى تحت سقف اللياقة وألا تتهجم على أحد. من جهته، وأوضح المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض ان "بكركي بيت الجميع وهذا التحرك ليس سياسيًّا ويجب ألا يكون سياسيًّا أو أن يتوجه ضدّ أحد إنّما هو لتأييد البطريرك بطروحاته الوطنيّة التي لا تستهدف أحداً". وأشار تعليقاً على عدم حضور جمهور "التيار" الى ان "ليست رسالة تباعد عن بكركي، و"التيار" دائماً موجود في الصرح ويجب ألا يكون أي لبناني بعيداً عن طروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".



من جهته، قال المطران مظلوم للديار: "لا تخافوا على بكركي بل خافوا على لبنان وعلى الناس الذين يموتون من الجوع والمرض والعوز". وتابع :"بدلا من انتقاد بكركي على طرحها فليبادروا لحل عملي يساعد لبنان على الخروج من القعر؟"



الحكومة: مكانك راوح

على الصعيد السياسي، لم يسجل أي تحرك بعد في انتظار المساعي التي ينشط على خطها البطريرك الراعي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي زار الصرح اول من امس، علما ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان اتصل بالبطريرك ايضا، فيما استقبل امس في "بيت الوسط" السفير الروسي الكسندر روداكوف وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وسلم الرئيس الحريري إلى السفير الروسي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما من إشارات أو إيحاءات أو قرائن أن هناك تقدما في الملف الحكومي وأكدت ان هناك تحركا في هذا الملف أي التحرك الروسي المستجد وتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اتجاه رئاسة الجمهورية وبيت الوسط وبكركي.



وافادت أن رئاسة الجمهورية على إطلاع لما يقوم به اللواء ابراهيم وتقدر ذلك وتدرجه في إطار التحرك الجيد وفق مهام اللواء الأساسية لأنه استشعر أن الأمور تأخذ منحى حادا في موضوع التدويل بين حزب الله والبطريرك الراعي على الرغم من أن حزب الله لم يعبر عن رأيه.



وفهم من المصادر نفسها أنه في الملف الحكومي فإن هناك تبادلا في المعلومات والوساطات لمعرفة كيف تسلك الأمور لكن لا حتى الساعة ما من شيء في الأفق.

وضمن هذا السياق، وضعت المصادر مبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وسيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي ليس بعيدا عن اجواء هذه المبادرة وحركة اللواء ابراهيم، كاشفة عن بنودها:



اولا: ترتيب لقاء مصارحة بين باسيل والحريري في الصرح البطريركي.



ثانيا: سعي بكركي الى عقد مؤتمر مصالحة وطني جامع تحت رعايتها وبمباركة فرنسية مباشرة.



ثالثا: توافق الحريري وعون والكتل النيابية الممثلة في البرلمان على ان تنفذ هذه الحكومة الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على الدعم الدولي لانتشال لبنان من ازمته.

وفي هذا السياق، برز اتصال هاتفي جرى بين مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والبحث تناول التطورات السياسية على الساحة اللبنانية.

وبحسب "اللواء" فان الديبلوماسي الروسي فرنجية ابلغ استنادا لمصادر ديبلوماسية ان تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري يتلاقى مع مصالح روسيا بالمنطقة وخصوصا في سوريا، بينما تعطيل الحكومة المتواصل على هذا النحو يضر بلبنان كما بمصالح روسيا وينعكس سلبا على مساعي حل الازمة السورية وتحقيق المصالحة بين السوريين.



مصادر مقربة من قصر بعبدا: الرئيس عون يؤيد اي طرح يجمع اللبنانيين



بدورها، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا للديار ان رئيس الجمهورية ميشال عون يهمه كل طرح يوحد اللبنانيين ويرفض اي شيء يفرق اللبنانيين ويحدث شرخا بينهم. وشددت ان عون حريص على وحدة الشعب اللبناني ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية ان اي خيار سياسي يجب ان يرتكز على وحدة الناس كما ان اي مقاربة لمستقبل لبنان يجب ان تكون مبنية على توافق وطني. ذلك ان لبنان لم يعد يحتمل اي ازمة اضافية الى جانب الازمات الخطيرة التي يشهدها وفقا للمصادر المقربة من قصر بعبدا.