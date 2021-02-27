لبنان

جنبلاط يحمّل "حزب الله" مسؤولية التعطيل

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:06
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كتبت غادة حلاوي في"نداء الوطن": من ناحية "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فالأجواء ملبّدة لا سيما وأنّ رئيسه وليد جنبلاط تبلّغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ احتكاره التمثيل الدرزي في الحكومة صار صعباً، فاتجه إلى رفع سقف المطالب لتحقيق مكاسب إضافية. صعّد جنبلاط مواقفه تجاه "حزب الله" وحمّله مسؤولية عدم تشكيل حكومة لتخلّفه عن المونة على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس الجمهورية الذي أوصله الى قصر بعبدا. صار معروفاً أنّ جنبلاط يرفع السقف ليعبّر عن قلق ضمني ينتابه، يدرك أنّ الأيام المقبلة لن تكون كما كان مرسوماً لها، الادارة الاميركية لم تلتفت للبنان بعد وصديقه الاقرب لا شك نقل اليه اجواء زيارته الاخيرة الى السعودية والتي لا تبشر بالخير.

لا تجد مصادر "الاشتراكي" ما يبرر الحديث عن منحى جديد لجنبلاط ولا ما يبرر التكهن بمثل ما سبق، علاقته مع بكركي ليست جديدة وتاريخ مصالحة الجبل يشهد، واللقاء مع "سيدة الجبل" لا يعني 14 آذار جديدة وهو سبق أن قالها إن الظرف غير مؤات لهذا النوع من التحركات، وكان واضحاً برفض الذهاب نحو قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن.

كل ما يصبو إليه جنبلاط ويطرحه، هو السؤال عن كيفية حماية الدولة مالياً ومؤسساتياً، لكنّ "حزب الله" يرفض الجواب عملياً عن هذا السؤال. التباين بين "الاشتراكي" و"حزب الله" بات مؤكداً، ضمنياً يتهم جنبلاط "حزب الله" بالسكوت أو بغض الطرف عن تصرفات باسيل، ويشعر أنّ هناك دوراً ما مطلوباً من "حزب الله" هنا. يصرخ جنبلاط في وجه "حزب الله" وأصل الوجع كما يرى البعض، تلك السياسة الاميركية الجديدة في المنطقة والتي لم ترسل ما تطمئن القلوب بعد". 
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