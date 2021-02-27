بدء حملة تنظيف شاطئ صور من التلويث النفطي

كتبت" الاخبار": "بعد أكثر من عشرة أيام على رصد التلوث النفطي على السواحل الجنوبية ومصدره كيان الاحتلال الإسرائيلي، تنطلق اليوم حملة رسمية وشعبية لإزالة الكتل التي قذفتها الأمواج إلى الرمال. بدعوة من محمية شاطئ صور الطبيعية والمركز الوطني للبحوث العلمية واتحاد بلديات قضاء صور، على أيدي متطوعين سيرفعون آثار التلوث. ومن المنتظر أن يشارك ناشطون من عدد من المنظمات والجمعيات البيئية والكشفية، إلى جانب فرق من بلديات المنطقة وجنود من الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.ولفت وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المستقيلة شربل وهبة في تصاريح صحافية إلى أن «التسرب النفطي مصدره مرفأ أشدود البعيد 200 كلم عن الناقورة، ويقال إن حجمه ألف طن من الرواسب المتسربة من ميناء أشدود أو من ناقلة نفط». وأضاف إن الحكومة اللبنانية ستطلب من الأمم المتحدة تعويضها عن الضرر اللاحق بها". لقراءة المقال كاملاً