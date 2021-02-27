المطران مظلوم: بادروا لحل عملي بدل انتقاد بكركي

قال المطران سمير مظلوم للديار: "لا تخافوا على بكركي بل خافوا على لبنان وعلى الناس الذين يموتون من الجوع والمرض والعوز". وتابع: "بدلا من انتقاد بكركي على طرحها فليبادروا لحل عملي يساعد لبنان على الخروج من القعر".واضاف : "عندما يكون الانسان موجوعا، الا يحق له ان يصرخ ويقول انه يتألم ؟". من هنا، رأى المطران مظلوم ان البطريرك الراعي يقوم بواجبه تجاه الشعب اللبناني من مختلف الطوائف ويطالب بمساعدة لبنان رحمة بشعبه بعدما اظهر المسؤولون عجزهم في تشكيل حكومة وهي ابسط الامور ناهيك عن عدم قدرتهم على ايجاد حلول توقف النزيف اللبناني.