لبنان

يمق: المحافظ هو المتهم بالتقصير

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:22
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قال بلدية طرابلس رياض يمق في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إنه تحت القانون، وإن التفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة، رافضاً أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية، ومؤكداً أن المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ رمزي نهرا نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية.
وأضاف: "المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققاً". 
 
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