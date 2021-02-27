لبنان

حلاّن لا ثالث لهما امام عون

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:22
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ذكرت صحيفة "الديار" أن امام انعدام توفر اي مساحة مشتركة بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، لم يعد بامكان الرئيس عون التعاون مع الرئيس المكلف الحريري الامر الذي يضعه امام خيارين. الخيار الاول يكون باعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال ووضع الجميع امام مسؤولياتهم .وهنا تساءلت الاوساط اذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سيقبل بهذا الخيار؟
اما الخيار الثاني فهو ان يدعو رئيس الجمهورية الكتل النيابية للتشاور في ان التكليف للحريري وصل الى افق مسدود ولا حكومة تشكلت. ذلك انه لا يستطيع العودة عن التكليف انما قد يريد رئيس الجمهورية تحميل الكتل النيابية المسؤولية ايضا في الازمة الحكومية الحاصلة.
المصدر: الديار
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