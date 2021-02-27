لقاء بكركي اليوم صرخة في وجه المسؤولين: ماذا تفعلون؟

كتب الان سركيس في "نداء الوطن": "لا تدخل لعبة الأرقام كأحد أهداف تحرّك اليوم، فالمسألة مرتبطة برمزيتها أكثر من القدرة على الحشد، فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ليس بحاجة إلى استفتاء شعبي، وهو لا يخوض معركة إنتخابية ويريد أن يُظهر حجمه، بل إن كل ما يريده هو تنفيذ خريطة طريق رسمها بنفسه لهذا البلد وتُشكّل باب إنقاذ لا بدّ منه.قد يكون فيروس "كورونا" أحد أهم العوائق في خفض منسوب المشاركة الشعبية، لكن الأهمية تكمن في أن الدعوة أتت عفوية وليست من جهات سياسية، وإن كانت بعض القوى التي تقف إلى جانب البطريرك ستشارك في التجمع، والأهم من كل هذا أن الحشد لن يقتصر فقط على المسيحيين بل إنه يشمل فئات عدة من المجتمع ومن كل الطوائف، خصوصاً وأن الراعي لا يُطالب بحقوق المسيحيين فقط بل بحقوق كل الشعب اللبناني". لقراءة المقال كاملاً