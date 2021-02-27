لبنان

هل يقترب لبنان من مناعة القطيع؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:36
A-
A+
Doc-P-797816-637500050237438508.jpg
Doc-P-797816-637500050237438508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت مريانا معضاد في "الجمهورية": عقد المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق، LAU Medical Center – Rizk Hospital، يوم الخميس الواقع فيه 25 من شهر شباط 2021، طاولة مستديرة تناول فيها مجموعة من الأطباء والإعلاميين والمسؤولين الطبيين مسألة «انتشار فيروس SARS-CoV2 بين السكان في لبنان من خلال دراسة الاختبارات السيرولوجية التي أجراها المركز الطبي والبحث فيها، وهدف هذه الدراسة، وأهميتها، والمنهجية المتّبعة فيها».

بدأت الدراسة، بتمويل من المركز الطبي للـLAU، في شهر أيلول من العام 2020 وامتدت حتى الشهر الجاري. وفي انتظار النتائج الأخيرة المنتظرة في الأسابيع القادمة، تُظهر النتائج الأولية نسبة مناعة لدى السكان لا تصل إلى 20 %. ونذكر أنه في بداية الدراسة، كانت نسبة مناعة في مناطق معينة تلامس الـ5 % فقط، فيما اختبارات هذا الشهر تظهر نسبة مناعة تصل حتى 45 %، ما يعكس ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات.
وعند الحصول على النتائج الأخيرة للدراسة، يمكن اتّباع، اعتماداً على مستوى المناعة الموجود في كل منطقة، استراتيجية توزيع ذكية للقاحات على المناطق، بالتركيز على المناطق حيث مستوى المناعة أقل من غيرها.

وفي السياق، قال د. جاك مخباط: «إذا حافظنا على السرعة نفسها في برنامج التلقيح، قد لا نحقق مناعة القطيع قبل العام 2025! ما يعني أعداداً هائلة من الوفيات. إذاً، الهدف هو أن نحاول تحقيق مناعة 80 % من السكان في غضون عام واحد».
وتابع: «يجب أن نفهم هذه الدراسة من حيث تطور انتشار الفيروس مع مرور الوقت، ومدى إنتاج هذا التفشّي مناعة حتى الآن. وقد تبين في نتائج أولية أنّ المناعة الطبيعية تلامس نسبة 20 % فقط. إذاً لا يمكننا أن نعتمد على تحقيق مناعة القطيع بشكل طبيعي. نحن بحاجة إلى تحقيق مناعة لدى أكثر من 80 % من السكان «لنقطع الطريق على الفيروس». لا يمكننا انتظار المناعة الطبيعية... اللقاح سلاح ضروري!
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2021-02-27
06:53 | 2021-02-27
06:46 | 2021-02-27
06:37 | 2021-02-27
06:30 | 2021-02-27
06:25 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website