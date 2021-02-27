عون حقق انجازا كبيرا

قال مقربون من رئيس الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يعتبر انه حقق انجازا كبيرا عبر ممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية على الصعد كافة، خلافا لباقي رؤساء الجمهوريات بعد اتفاق الطائف. واهم هذه الانجازات هي في تأليف الحكومة على اساس انه شريك في هذا المسار وفقا للدستور. ذلك ان الدستور اللبناني يقول انه "بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتم تشكيل الحكومة".