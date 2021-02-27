"حزب الله" ليس في هذا الوارد

اكد مطلعون على موقف "حزب الله" ان الثنائي الشيعي لن يساند الرئيس ميشال عون في طرح دعوة الكتل النيابية الى بعبدا للتشاور في "ان تكليف الرئيس سعد الحريري وصل الى افق مسدود ولم تتشكل الحكومة".

وقال هؤلاء: "حزب الله تحديدا لا يريد اثارة اية حساسية سنية - شيعية".