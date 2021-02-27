لبنان

فَضَحَ ما كانوا ينفونه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2021 | 08:30
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تسبب الوزير السابق بيار رفول باحراج كبير لقيادة التيار الوطني الحر عندما قال عبر اذاعة التيار "ان رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار "الوطني الحر" هما في محور الممانعة والمقاومة، وان الأميركيين وغيرهم سيتحدثون معنا بالنتيجة، لأن محورنا هو الذي فاز".

وطلب النائب جبران باسيل من رفول اصدار بيان  يقول فيه ان هذا هو موقفه الشخصي.

والمعروف ان رفول هو من اكثر اللصيقين بعون منذ "ايام النضال" في بعبدا في التسعينيات من القرن الماضي، وحتى قبل دخول باسيل الى بيت عون بعد مغادرته الى فرنسا.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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