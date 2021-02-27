تخانقو مين بدو يحكي

بعد زيارة وفد حزبي الى مرجع روحي حصل نقاش عرضي بين الاعضاء حول مَنْ سيصرح باسم الوفد، حسمه احد الاعضاء بتقدمه ومباشرة الكلام امام العدسات.

احد اعضاء الوفد المنزعج من زميله قال للمتصلين به "ما عاد خلص حكي. افتكر حالو عم يشرح لتلاميذو بالصف".