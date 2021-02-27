لبنان

تحذير طبي دولي للبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2021 | 09:15
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قال تقرير طبي دولي وصل الى المعنيين ان وضع الاصابات بكورونا في لبنان ليس مريحا من الناحية الطبية والبلد لا يزال في عين العاصفة.
واضاف التقرير: "الإصابات ما زالت مرتفعة واعداد المرضى في العناية الفائقة أيضاً، وبعضهم بحالة الخطر، وهذا ما يثير المخاوف من تجدد موجات التفشي الكبيرة للوباء وسلالاته المتطورة".
 

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خاص "لبنان 24"

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