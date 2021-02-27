تحذير طبي دولي للبنان

قال تقرير طبي دولي وصل الى المعنيين ان وضع الاصابات بكورونا في لبنان ليس مريحا من الناحية الطبية والبلد لا يزال في عين العاصفة.واضاف التقرير: "الإصابات ما زالت مرتفعة واعداد المرضى في العناية الفائقة أيضاً، وبعضهم بحالة الخطر، وهذا ما يثير المخاوف من تجدد موجات التفشي الكبيرة للوباء وسلالاته المتطورة".