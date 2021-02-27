لبنان

جنبلاط يرفض العودة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2021 | 09:30
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لزواره انه رغم لهجة التصعيد لديه في وجه الرئيس ميشال عون وحزب الله، فهو ليس في وارد العودة الى  اصطفاف شبيه بـ "فريق الرابع عشر من آذار" لان ظروف المرحلة الحاضرة مختلفة عن السابقة.
 
ويشدد جنبلاط دائما على العلاقة الوثيقة مع بكركي ودعمه للثوابت التي أعلنها البطريرك بشارة الراعي في موضوع الحياد، وعلى علاقة "طبيعية وعادية" مع "القوات اللبنانية" لحفظ الجبل.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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