صيدلية كبرى تسجل أسماء الراغبين بالحصول على طعم كورونا؟

بعدما تردد أنّ إحدى الصيدليات الكبرى في العاصمة تسجل أسماء الراغبين في الحصول على الطعم المضاد لفيروس كورونا، استعداداً لاستيراده، اتصل "لبنان 24" بالصيدلية وتبيّن أنّ الخبر عارٍ من الصحة.