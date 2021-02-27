لبنان

صيدلية كبرى تسجل أسماء الراغبين بالحصول على طعم كورونا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2021 | 09:45
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بعدما تردد أنّ إحدى الصيدليات الكبرى في العاصمة تسجل أسماء الراغبين في الحصول على الطعم المضاد لفيروس كورونا، استعداداً لاستيراده، اتصل "لبنان 24" بالصيدلية وتبيّن أنّ الخبر عارٍ من الصحة.
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