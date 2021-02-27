اطلاق نار ليلاً في عدة مناطق في طرابلس

شهدت منطقة طرابلس مساء امس الجمعة، قيام مجهولين بترويع المواطنين باطلاق النار في الهواء في عدة مناطق من المدينة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وتبقى هذه الاعمال من دون محاسبة، وتتكرر بشكل يومي مما يخيف المواطنين في منتصف الليل.