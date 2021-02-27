لبنان

إشكال وتضارب.. والسبب خلاف على موقف

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:34
A-
A+
Doc-P-797860-637500153993764901.jpg
Doc-P-797860-637500153993764901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال عند ساحة النور في طرابلس بين عدد من سائقي سيارات الاجرة وذلك بسبب خلاف على مواقف.

وتطور الاشكال إلى تضارب بين السائقين فيما تدخل عدد من المواطنين لتفريقهم وحل الإشكال. 
مواضيع ذات صلة
اشكال وتضارب واطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
27/02/2021 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار ليلاً في عدة مناطق في طرابلس
lebanon 24
27/02/2021 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
27/02/2021 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أشخاص ينتحلون صفة أمنية في طرابلس.. هذا ما قاموا به
lebanon 24
27/02/2021 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24

تضارب

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2021-02-27
10:17 | 2021-02-27
10:16 | 2021-02-27
10:15 | 2021-02-27
10:05 | 2021-02-27
09:48 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website