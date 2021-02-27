إشكال وتضارب.. والسبب خلاف على موقف

وقع اشكال عند ساحة النور في طرابلس بين عدد من سائقي سيارات الاجرة وذلك بسبب خلاف على مواقف.



وتطور الاشكال إلى تضارب بين السائقين فيما تدخل عدد من المواطنين لتفريقهم وحل الإشكال.