لبنان

منذر توفي متأثراً بجراحه.. أصيب بإطلاق نار منذ أسبوعين (صورة)

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:36
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توفي الشاب "منذر النشار" فجر اليوم السبت متأثراً بجراحه التي كان قد أصيب بها نتيجة الاشكال الذي وقع منذ أسبوعين في محلة القبة - شارع ابن سينا والذي تخلله اطلاق نار، وفق نا أفاد مراسل "لبنان 24". 
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