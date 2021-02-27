منذر توفي متأثراً بجراحه.. أصيب بإطلاق نار منذ أسبوعين (صورة)

توفي الشاب "منذر النشار" فجر اليوم السبت متأثراً بجراحه التي كان قد أصيب بها نتيجة الاشكال الذي وقع منذ أسبوعين في محلة القبة - شارع ابن سينا والذي تخلله اطلاق نار، وفق نا أفاد مراسل "لبنان 24".