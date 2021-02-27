انتحلوا صفة أمنية وحاولوا الدخول الى منزل في الميناء

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس عن قيام 3 أشخاص مسلحين ينتحلون صفة أمنية بطرق باب منزل "ا.د" في مدينة الميناء منتصف الليلة، وبعدما فتح أصحاب المنزل الباب شكوا بأمر المسلحين، فحصل تضارب بينهم ما لفت انتباه الاهالي الذين تمكنوا من القبض على أحد أفراد العصابة، فيما استطاع الآخران الفرار بعد ترك السيارة التي استخدموها.وحضرت على الفور عناصر من القوى الامنية وبدأت التحقيقات.