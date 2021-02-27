هذا مصدر الهجوم على الفرزلي

تبين ان الشرارة الاولى من الحملة الاخيرة على نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت من مناصري "التيار الوطني الحر"، استكمالا لحملة سابقة كانت اشرس بعد موقفه عقب وفاة احد النواب.واستغل مناصرو "التيار" انفعال الفرزلي في الرد على الحملة ضد تلقيح النواب ليطلقوا حملة عنيفة وصلت الى حد التطاول الشخصي من اجل تصفية حسابات سياسية معه، مرتبطة بتمايزه عن "التيار" وانتقاده المباشر للنائب جبران باسيل.