ثلاثية "التيار": العماد وجبران وباسيل

في سياق حديت مصدر سياسي عن اعتماد كل مكون سياسي في لبنان لثلاثية معينة تناسب سياسته ومفهومه للدولة والكيان، علق ممازحا بالقول: "إن اهم ثلاثية في لبنان هي ثلاثية التيار الوطني الحر القائمة من دون لبس وبشكل واضح وصريح على ركائز ثلاث العماد وجبران وباسيل".