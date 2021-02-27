لبنان

الأمطار عائدة.. هكذا ستتساقط بالأيام

Lebanon 24
27-02-2021 | 11:51
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا صباحا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، يتحول بعد الظهر تدريجا إلى غائم كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب وممطر، ابتداء من ظهر نهار الاثنين المقبل. معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل ما بين 11 و 19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية. الأحد: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، يتحول بعد الظهر تدريجا الى غائم كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة ابتداء من فترة الظهر حيث تشتد في الفترة المسائية في المناطق الشمالية وتكون مترافقة أحيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
 
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد في الفترة المسائية في المناطق الشمالية وتكون مترافقة أحيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 21، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 20 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س،.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:08:06 ساعة غروب الشمس: 34:17

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